В Тверской области открылся аквапарк с куполами, пропускающими ультрафиолет

На курорте Завидово в Тверской области открыли новый аквапарк. Его главной особенностью являются специальные купола. Их изготовили по аэрокосмическим технологиям. Эти купола пропускают ультрафиолет, поэтому там можно загорать даже зимой.

В аквапарке работает 17 разных аттракционов. Среди них есть как спокойные, так и экстремальные горки. Также есть специальная горка для катания вдвоем. Для детей созданы две игровые зоны. Для отдыха гостей открыта зона релакса с саунами, хаммамом, бассейнами и снежной комнатой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.