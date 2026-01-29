Форма поиска по сайту

29 января, 23:00

Регионы

В Тверской области открылся аквапарк с куполами, пропускающими ультрафиолет

В Тверской области открылся аквапарк с куполами, пропускающими ультрафиолет

Новости регионов: в Махачкале спасли экипаж тонущего иранского судна

Новости регионов: экстремалы устроили зимний серфинг в ледяной воде на Сахалине

Жительнице Краснодара грозит ампутация ног после процедуры липосакции

Мимоза зацвела в Сочи

Мужчина устроил ребенку аттракцион, спустив его на тросе из окна многоэтажки в Воронеже

Пожар произошел в ПВЗ в Верхней Пышме

Житель Тюмени украл 1,5 тонны огурцов и 400 килограммов бананов

Пожар на бывшем заводе Volkswagen в Калуге полностью ликвидирован

Возгорание произошло на бывшем автомобильном заводе Volkswagen в Калуге

На курорте Завидово в Тверской области открыли новый аквапарк. Его главной особенностью являются специальные купола. Их изготовили по аэрокосмическим технологиям. Эти купола пропускают ультрафиолет, поэтому там можно загорать даже зимой.

В аквапарке работает 17 разных аттракционов. Среди них есть как спокойные, так и экстремальные горки. Также есть специальная горка для катания вдвоем. Для детей созданы две игровые зоны. Для отдыха гостей открыта зона релакса с саунами, хаммамом, бассейнами и снежной комнатой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

регионывидеоЕкатерина Ефимцева

