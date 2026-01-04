Новости мира: сакура зацвела во Вьетнаме

Во Вьетнаме цветет сакура. Там можно увидеть горные склоны в бело-розовых тонах. Каждый год это событие является праздником не только для туристов, но и для местных жителей. Под яркими деревьями – традиционное место для посиделок и пикников, а также для фотосессий. Продолжается это недолго, поскольку цветы японской вишни быстро опадают.

В Китае тематический парк под названием "Город боевых искусств" побил рекорд по посещаемости. Каждый день туда приезжают до 50 тысяч туристов со всего мира. Там можно примерить национальную одежду, прогуляться по стилизованным улицам, посетить тематический ресторан, шоу или сражение . Городок находится в провинции Хэнань и дает возможность погрузиться в культуру страны, где гости становятся не просто зрителями, а соучастниками.

