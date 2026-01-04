Форма поиска по сайту

04 января, 13:45

В мире

Новости мира: сакура зацвела во Вьетнаме

Власти некоторых стран осудили военную операцию США в Венесуэле

Блогер сделал карусель на льду озера в Казахстане

Новости мира: протесты фермеров проходят в Польше

ООН проведет экстренное заседание по Венесуэле 5 января

США сняли ограничения на полеты над Карибским регионом

Новости мира: землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Мексике

В МИД РФ отреагировали на вывоз из страны президента Венесуэлы Мадуро и его жены

В МИД России выступили с заявлением из-за атаки США на Венесуэлу

Новости мира: вулкан Этна продолжает извергаться на Сицилии

Во Вьетнаме цветет сакура. Там можно увидеть горные склоны в бело-розовых тонах. Каждый год это событие является праздником не только для туристов, но и для местных жителей. Под яркими деревьями – традиционное место для посиделок и пикников, а также для фотосессий. Продолжается это недолго, поскольку цветы японской вишни быстро опадают.

В Китае тематический парк под названием "Город боевых искусств" побил рекорд по посещаемости. Каждый день туда приезжают до 50 тысяч туристов со всего мира. Там можно примерить национальную одежду, прогуляться по стилизованным улицам, посетить тематический ресторан, шоу или сражение . Городок находится в провинции Хэнань и дает возможность погрузиться в культуру страны, где гости становятся не просто зрителями, а соучастниками.

