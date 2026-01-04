ООН проведет экстренное заседание по Венесуэле 5 января. Весь мир наблюдает за событиями в стране и за ее президентом Николасом Мадуро. Белый дом заявляет, что его захватили спецслужбы США и доставили в штаб-квартиру антинаркотического управления в Нью-Йорке. Эти кадры разлетелись в интернете, но их подлинность пока никто не подтвердил.

Верховный суд Венесуэлы назначил вице-президента Делси Родригес исполняющей обязанности главы государства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.