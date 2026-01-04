Форма поиска по сайту

04 января, 09:15

Политика

ООН проведет экстренное заседание по Венесуэле 5 января

ООН проведет экстренное заседание по Венесуэле 5 января

США сняли ограничения на полеты над Карибским регионом

МИД РФ сообщил о штатной работе российского посольства в Каракасе

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 января

В Госдуме призвали снизить цены на такси в новогодние праздники

В МИД РФ заявили, что данных о пострадавших или погибших в Венесуэле россиянах нет

В МИД РФ отреагировали на вывоз из страны президента Венесуэлы Мадуро и его жены

В МИД России выступили с заявлением из-за атаки США на Венесуэлу

В МИД РФ сообщили, что информации о погибших или пострадавших россиянах в Венесуэле нет

США подтвердили нанесение ударов по Венесуэле

ООН проведет экстренное заседание по Венесуэле 5 января. Весь мир наблюдает за событиями в стране и за ее президентом Николасом Мадуро. Белый дом заявляет, что его захватили спецслужбы США и доставили в штаб-квартиру антинаркотического управления в Нью-Йорке. Эти кадры разлетелись в интернете, но их подлинность пока никто не подтвердил.

Верховный суд Венесуэлы назначил вице-президента Делси Родригес исполняющей обязанности главы государства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политика

