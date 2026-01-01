В Пхеньяне Новый год отметили массовыми гуляниями

В Пхеньяне Новый год встретили массовыми гуляниями. Около тысячи юношей и девушек танцевали более часа на морозе. Представление сопровождалось развевающимися государственными флагами и праздничной иллюминацией.

В Варшаве на центральной площади зажгли огромную новогоднюю елку, украшенную 40 тысячами энергосберегающих лампочек. Однако в какой-то момент украшения начали дымиться, и для тушения пришлось вызывать пожарную службу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.