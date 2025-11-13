Форма поиска по сайту

13 ноября, 16:15

Происшествия

Новости регионов: снежная лавина накрыла туристку на горнолыжном курорте в Хакасии

Новости регионов: снежная лавина накрыла туристку на горнолыжном курорте в Хакасии

Очевидцы рассказали подробности ДТП с подростком на багги в Подмосковье

В Москве таможня обнаружила гигантских жуков в посылках из Перу

У пострадавшего при взрыве мальчика из Красногорска сохраняется болевой синдром

Мать рассказала о состоянии дочери, попавшей в ДТП с подростком на багги в Подмосковье

В Москве задержали 11 подозреваемых в нелегальной продаже сильнодействующих препаратов

Новости регионов: корпус областной инфекционной больницы загорелся в Саратове

Автомобиль сгорел на Русаковской набережной в Москве

Новости мира: 37 человек погибли при падении автобуса в ущелье в Перу

Глава СК Бастрыкин проконтролирует ход дела о драке в ночном клубе в Раменском

Снежная лавина накрыла туристку на горнолыжном курорте в Хакасии. Откапывать ее пришлось лопатами. Девушка каталась на склоне, когда ее занесло волной. Рядом оказались люди, которые помогли ей выбраться.

В Подмосковье задержали женщину, которая попыталась обокрасть строительный гипермаркет. Покупательница заранее сняла с товаров антикражные датчики. На кассе самообслуживания она оплатила только вещи с низкой стоимостью, а остальное просто спрятала в пакет. Всё зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В Норильске начали строить новогодние ледовые городки. Устойчивые минусовые температуры позволили заготовить материал для будущих скульптур. С ними будут работать пять мастеров из Санкт-Петербурга и Красноярска.

