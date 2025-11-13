Новости регионов: снежная лавина накрыла туристку на горнолыжном курорте в Хакасии

Снежная лавина накрыла туристку на горнолыжном курорте в Хакасии. Откапывать ее пришлось лопатами. Девушка каталась на склоне, когда ее занесло волной. Рядом оказались люди, которые помогли ей выбраться.

В Подмосковье задержали женщину, которая попыталась обокрасть строительный гипермаркет. Покупательница заранее сняла с товаров антикражные датчики. На кассе самообслуживания она оплатила только вещи с низкой стоимостью, а остальное просто спрятала в пакет. Всё зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В Норильске начали строить новогодние ледовые городки. Устойчивые минусовые температуры позволили заготовить материал для будущих скульптур. С ними будут работать пять мастеров из Санкт-Петербурга и Красноярска.

