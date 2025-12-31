Праздничная авиационная елка в Жуковском стала больше

Новогодняя авиационная елка в аэропорту Жуковский в этом году стала выше. Если в прошлом году основой инсталляции был суперджет, то теперь ее установили вокруг среднего магистрального самолета МС-21.

Этот борт в настоящее время проходит летные испытания и оснащен отечественными двигателями. Проект по созданию технологичной праздничной инсталляции аэропорт реализует совместно с корпорацией "Яковлев" уже второй год подряд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.