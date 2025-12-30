Необычная арт-инсталляция появилась на западе Москвы

Необычная арт-инсталляция под названием "Повелитель северного сияния" появилась в жилом комплексе бизнес-класса на западе Москвы. Скульптуру создал художник Роман Ярмаков.

Концепция инсталляции совпадает с дизайном хамелеон-панелей на всех четырех корпусах комплекса. Они меняют цвет в зависимости от освещения.

Современное искусство продолжает преображать городские пространства, превращая их в точки притяжения и отдыха для москвичей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.