Фестиваль "Зимний городок" стартовал в "Лужниках"

В "Лужниках" начал работу фестиваль "Зимний городок". Мероприятие продлится до 11 января, выходной день – понедельник. Гостей ждет строительство снежной крепости, трехметровый трон Деда Мороза для фото и горка.

На фестивале можно сыграть в снежный гольф-хоккей, клюшки, шайбы и карточки для счета выдают бесплатно. Для детей организованы заезды на снегоходах. Между локациями курсирует тематический паровозик. Участие во всех активностях бесплатное.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.