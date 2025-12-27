Новогодний семейный праздник "Мастерская Деда Мороза" прошел в Москве

Новогодний семейный праздник "Мастерская Деда Мороза" прошел в парке "Крылатские холмы" в Москве. Посетители приняли участие в мастер-классах по изготовлению рождественских венков и свечей, а также смогли самостоятельно расписать новогодние игрушки и сделать снежные шары.

Центральным событием стало совместное украшение ели, которая растет в парке. Детей на празднике ждала встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.