Жителям и гостям столицы напомнили про мероприятия в рамках проекта "Зима в Москве". Для посетителей подготовили большое количество фестивалей, мастер-классов и различных активностей.

На более чем 400 площадках можно покататься на коньках или ватрушках, попробовать деликатесы и блюда русской традиционной кухни, посмотреть спектакли и выступления фигуристов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.