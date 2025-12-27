Форма поиска по сайту

27 декабря, 10:00

Общество

Жителям и гостям столицы напомнили про мероприятия в рамках проекта "Зима в Москве"

Жителям и гостям столицы напомнили про мероприятия в рамках проекта "Зима в Москве"

Треть россиян собираются ничего не делать на новогодних каникулах

Более 4 тыс желаний детей исполнили москвичи в рамках акции "Добрая елка" за 4 года

Материнский капитал на первого ребенка составит почти 740 тыс рублей в 2026 году

Новые требования безопасности к горкам для тюбинга приняли в России

Температура воздуха в Москве составит минус 2 градуса вечером 27 декабря

Ажиотаж ожидается в московских магазинах в последних выходных перед Новым годом

Роспотребнадзор начал расследование по поводу напитка Aloe Vera

Логистические компании сообщили о значительных задержках международных посылок

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за гололедицы

Жителям и гостям столицы напомнили про мероприятия в рамках проекта "Зима в Москве". Для посетителей подготовили большое количество фестивалей, мастер-классов и различных активностей.

На более чем 400 площадках можно покататься на коньках или ватрушках, попробовать деликатесы и блюда русской традиционной кухни, посмотреть спектакли и выступления фигуристов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

