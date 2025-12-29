Форма поиска по сайту

29 декабря, 19:30

Город

Елку мэра Москвы организовали для детей в Гостином Дворе

Елку мэра Москвы организовали для детей в Гостином Дворе

Новый путепровод открыли на Варшавском шоссе

Гости столичного парка "Надежда" смогут проверить знания о новогодних традициях

Собянин: 250-тысячный житель получил новую квартиру по программе реновации

"Новости дня": Собянин поздравил с новосельем 250-тысячного участника программы реновации

Московские школьники в рамках футбольного турнира "Родная лига" посетили Дубай

Спасатели призвали москвичей не выходить на поверхности водоемов

Температура опустится до минус 6 градусов в Москве 30 декабря

"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 29 декабря

Москвичи могут поздравить бойцов СВО через проект "С наступающим наступающих"

Новогоднюю программу для юных москвичей, а также гостей столицы организовали в Гостином Дворе. Это традиционная Елка мэра Москвы. В этом году она проходит уже в девятый раз.

С 2016 года представления посетили более полумиллиона человек. В прошлом году пришли 70 тысяч ребят и их родители. В этом году гостей будет еще больше – около 90 тысяч. В их числе – ребята, которые отличились в учебе и спорте, лауреаты различных олимпиад, конкурсов и премий правительства Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Екатерина Фоменко

