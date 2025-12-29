Елку мэра Москвы организовали для детей в Гостином Дворе

Новогоднюю программу для юных москвичей, а также гостей столицы организовали в Гостином Дворе. Это традиционная Елка мэра Москвы. В этом году она проходит уже в девятый раз.

С 2016 года представления посетили более полумиллиона человек. В прошлом году пришли 70 тысяч ребят и их родители. В этом году гостей будет еще больше – около 90 тысяч. В их числе – ребята, которые отличились в учебе и спорте, лауреаты различных олимпиад, конкурсов и премий правительства Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.