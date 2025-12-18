Общественно-деловой центр появится в районе Чертаново Центральное

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Общественно-деловой центр общая площадь которого составит 2,34 тысячи квадратных метров, будет построен в Чертанове Центральном на юге Москвы. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он рассказал, что для строительства выделили земельный участок площадью 0,52 гектара. Сейчас нем нет объектов капитальной застройки. Поблизости находятся станции метро "Пражская" и "Южная".

Центр расположится по адресу улица Дорожная, Проектируемый проезд 259. Отмечается, что для его строительства внесли изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ), которые определяют разрешенные виды деятельности в определенных местах и требования, соблюдаемые при проектировании и возведении зданий.

Ранее сообщалось, что бизнес-центр на 2,5 тысячи рабочих мест возведут на севере Москвы, в районе Левобережном. Здание общей площадью более 51 тысячи квадратных метров будет состоять из 29 надземных и 3 подземных этажей. Из них около 23 тысяч квадратных метров займут офисные помещения.

