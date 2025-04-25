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25 апреля, 07:00

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Новости регионов: фестиваль воздушных шаров пройдет в Переславле-Залесском

Новости регионов: фестиваль воздушных шаров пройдет в Переславле-Залесском

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Фестиваль воздушных шаров пройдет в Переславле-Залесском в выходные. Гостей ждут концерты, мастер-классы, игры и конкурсы. Все желающие смогут пообщаться с пилотами и насладиться зрелищем массового взлета над заповедными лесами национального парка "Плещеево озеро".

На Ставропольский край обрушились мощные ливни с градом и ураганным ветром. В порывах его скорость достигает 20 метров в секунду. Во многих районах шторм сопровождается раскатами грома и грозой. В небе сверкали десятки молний.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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