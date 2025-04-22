Новости регионов: в Анапе и Темрюке запретили купание на 150 пляжах

Около 150 пляжей в Анапе и Темрюкском районе признаны непригодными для купания. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. В пробах песка и морской воды продолжают фиксировать серьезные отклонения от санитарных норм.

Во Владимирской области, в районе города Киржач, произошла детонация боеприпасов на складе воинской части. Дорога в город со стороны Москвы перекрыта. Вблизи места происшествия эвакуируют жителей нескольких населенных пунктов. Для них подготовлены пункты временного размещения.

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