На Курилах туристы столкнулись с медведем. Группа тем не менее была опытная и знала, какие методы работают при встрече с дикими животными. Они начали активно шуметь, отпугивая медведя.

Когда дудки и петарды не помогли, выручили крики. В итоге медведь решил не связываться с шумной компанией и ушел в лес. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

