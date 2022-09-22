Более 3 тыс мальков стерляди выпустили в реку Оку в Тульской области

Более трех тысяч мальков стерляди выпустили в реку Оку в Тульской области работники Московского НПЗ. Программу и точное место определили Росрыболовство и созданная комиссия. Таким образом предприятие поддерживает биоразнообразие бассейна Москвы-реки.

МНПЗ участвует в разных экологических проектах. На берегу Москвы-реки ежегодно высаживают деревья. Уже высадили более трех тысяч. Волонтеры очищают берега реки от мусора.

Отдельного упоминания заслуживают очистные сооружения завода "Биосфера": за пять лет комплекс позволил сохранить объем воды, который можно сопоставить с двумя Химкинскими водохранилищами.

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