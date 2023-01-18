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Происшествия

Новости регионов: температура опустилась до -63 градусов в Якутии

Новости регионов: температура опустилась до -63 градусов в Якутии

Полиция начала проверку инцидента с ребенком в пункте выдачи Ozon в Нижнем Новгороде

Боевики ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО

Новости часа: ВСУ выпустили 20 ракет по Донецку

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили досрочно

Полиция начала проверку после видео с инцидентом в нижегородском пункте выдачи Ozon

На Алтае загорелся один из самых больших отелей в РФ

ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку

Авария с участием десятков фур и легковых автомобилей произошла в Красноярском крае

Два человека погибли при обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ

В Якутии побит 30-летний рекорд холода: температура опустилась до -63 градусов. Котельные перешли на усиленный режим работы, чтобы тепло дошло в дома. Стало известно, что из-за наступивших морозов стали рваться провода. Ситуацию в регионе осложняет туман: скопившаяся влага вымерзает, кристаллики льда образуются, из-за чего ухудшается видимость. Школьников уже перевели на дистанционное обучение.

В аэропорту Красноярска из-за пьяных дебоширов пришлось задержать вылет в Пхукет на 4 часа. Семейная пара уже была нетрезвая, когда объявили посадку. Супруги ссорились, вели себя агрессивно. Пассажиры пожаловались на пару персоналу. Когда мужчину снимали с рейса, тот сообщил, что на борту заложено взрывное устройство. Пришлось останавливать вылет и обследовать самолет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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