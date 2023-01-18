Новости регионов: температура опустилась до -63 градусов в Якутии

В Якутии побит 30-летний рекорд холода: температура опустилась до -63 градусов. Котельные перешли на усиленный режим работы, чтобы тепло дошло в дома. Стало известно, что из-за наступивших морозов стали рваться провода. Ситуацию в регионе осложняет туман: скопившаяся влага вымерзает, кристаллики льда образуются, из-за чего ухудшается видимость. Школьников уже перевели на дистанционное обучение.

В аэропорту Красноярска из-за пьяных дебоширов пришлось задержать вылет в Пхукет на 4 часа. Семейная пара уже была нетрезвая, когда объявили посадку. Супруги ссорились, вели себя агрессивно. Пассажиры пожаловались на пару персоналу. Когда мужчину снимали с рейса, тот сообщил, что на борту заложено взрывное устройство. Пришлось останавливать вылет и обследовать самолет.

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