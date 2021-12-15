Реки и озера России покрылись ледяными цветами

Ледяные цветы распустились на реках и озерах России. Зимние кувшинки заметили в нескольких областях Центральной России. Снимками поделились жители Московской, Тамбовской и Рязанской областей.

Красивое и редкое явление возникает в особых условиях: при похолодании из-за разности температур более теплой почвы или молодого льда с холодным воздухом образуются кристаллики. Они складываются в фигуры, напоминающие листья деревьев или цветы высотой не более 10 сантиметров. Обычно увидеть их можно на земле или на тонком льду рек и озер. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.