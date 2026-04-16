Спасатели МЧС доставили помощь в отрезанный снегом горный район в Дагестане

В Дагестане спасатели МЧС доставили помощь в отрезанный снегом горный район. Это село Бежта, откуда выбраться наземным транспортом сейчас просто невозможно.

Вертолетом Ми-8 привезли продукты питания, топливо и теплую одежду. Этим же бортом планировали эвакуировать с помощью канатно-спускового устройства метеоролога со станции "Сулак-Высокогорный". Однако из-за сильного ветра Ми-8 не смог безопасно зависнуть над площадкой, из-за чего эвакуацию отложили до более подходящих погодных условий.

