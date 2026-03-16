Новости мира: французские Альпы накрыли сильные снегопады

Французские Альпы накрыли сильные снегопады. Жители поделились в социальных сетях снимками внезапной зимы: высота покрова местами выросла до 15 сантиметров. Как сообщают метеорологи, пик непогоды пройден. На данный момент небольшие осадки сохраняются только на востоке Франции.

В китайской провинции Чжэцзян стартовал сезон цветения сакуры. Десятки тысяч деревьев распустились в Вишневой долине. Розовые склоны холмов привлекают путешественников со всего мира. Ежегодно в эти дни регион принимает тысячи гостей. Цветение продлится около недели.

