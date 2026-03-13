Песчаные дюны накрыло снегом в пустыне Сахара. Это явление крайне редкое – подобное случалось там только 7 раз за последние 40 лет.

Снегопад наблюдали в алжирском городе Айн-Сефра в провинции Наама. Причиной стало резкое похолодание: температура воздуха в регионе опускалась ниже 0 градусов.

Ученые связывают участившиеся снегопады в Сахаре с глобальными изменениями климата – потеплением и климатической нестабильностью.

