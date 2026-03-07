График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

07 марта, 07:45

В мире

Новости мира: пласт льда откололся от самого древнего в мире ледника Сан-Рафаэль

Новости мира: пласт льда откололся от самого древнего в мире ледника Сан-Рафаэль

Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции

Около 700 российских туристов оказались в сложной ситуации на Маврикии

Авиакомпании "Аэрофлот" и "Победа" отменили рейсы между РФ и ОАЭ

"Аэрофлот" временно отменил все рейсы между Россией и ОАЭ

Около 1,5 тыс россиян не могут вылететь с Мальдив из-за отмены рейсов

Кит финвал появился около порта немецкого города Висмар

Авиакомпания "Победа" отменит все рейсы в ОАЭ с 9 по 29 марта

Новости мира: Трамп заявил о необходимости участвовать в выборе лидера Ирана

Воспитанники столичной футбольной школы застряли в Катаре из-за ближневосточного конфликта

Огромный пласт льда откололся от самого древнего в мире ледника Сан-Рафаэль. Ледник находится в лагуне, которая входит в состав Северного ледового поля Патагонии.

Сильный торнадо обрушился на американский штат Мичиган. Стихия повредила жилые здания и повалила деревья. В результате пострадал город Три-Риверс.

Наводнение произошло в перуанском городе Сан-Франциско. Река Апуримак вышла из берегов, затопив значительную часть города. Многие здания были повреждены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

