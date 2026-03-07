07 марта, 07:45В мире
Новости мира: пласт льда откололся от самого древнего в мире ледника Сан-Рафаэль
Огромный пласт льда откололся от самого древнего в мире ледника Сан-Рафаэль. Ледник находится в лагуне, которая входит в состав Северного ледового поля Патагонии.
Сильный торнадо обрушился на американский штат Мичиган. Стихия повредила жилые здания и повалила деревья. В результате пострадал город Три-Риверс.
Наводнение произошло в перуанском городе Сан-Франциско. Река Апуримак вышла из берегов, затопив значительную часть города. Многие здания были повреждены.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.