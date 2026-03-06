Девять вывозных рейсов для россиян запланированы с Ближнего Востока на 6 марта

Российские компании продолжают вывозить туристов, среди которых много москвичей, из стран Ближнего Востока. Девять вывозных рейсов запланированы на 6 марта. Самолеты полетят из семи аэропортов, в том числе из Дубая, Абу-Даби, Фуджейры, Шарджи, Маската.

Кроме Москвы, их примут Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Сочи. Некоторые рейсы совершат техническую посадку в Анталье и Исламабаде.

