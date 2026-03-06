06 марта, 07:15Туризм
Власти ОАЭ решили не штрафовать туристов, задержавшихся из-за ближневосточного конфликта
Власти ОАЭ решили не штрафовать туристов, которые из-за сложной ситуации на Ближнем Востоке задержались в стране дольше разрешенного срока. Об этом сообщили в Федеральном управлении по идентичности, гражданству, таможням и безопасности портов страны.
Решение касается иностранцев с любыми видами виз, а также обладателей вида на жительство, срок действия которого истек перед самым отъездом.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.