Власти ОАЭ решили не штрафовать туристов, задержавшихся из-за ближневосточного конфликта

Власти ОАЭ решили не штрафовать туристов, которые из-за сложной ситуации на Ближнем Востоке задержались в стране дольше разрешенного срока. Об этом сообщили в Федеральном управлении по идентичности, гражданству, таможням и безопасности портов страны.

Решение касается иностранцев с любыми видами виз, а также обладателей вида на жительство, срок действия которого истек перед самым отъездом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.