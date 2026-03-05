2 тысячи россиян смогли вернуться с курортов с начала обострения на Ближнем Востоке

За последние несколько дней 2 тысячи человек смогли вернуться с курортов, на которых они застряли из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Речь идет о Мальдивах, Маврикии, Сейшелах, Шри-Ланке и ряде других стран, куда туристы улетели через Дубай и не смогли вернуться тем же путем.

В общей сложности в результате эскалации вовремя вернуться в Россию не смогли около 50 тысяч человек.

