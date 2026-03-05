Новости мира: Трамп нелестно отозвался о странах Европы за покупку ветрогенераторов у КНР

Президент США Дональд Трамп нелестно отозвался о европейских странах, которые покупают у Китая ветрогенераторы. Власти этих государств он назвал "сосунками". Ранее президент неоднократно подвергал критике "зеленую" энергетику и обещал возобновить масштабное строительство в США угольных электростанций и АЭС.

В американском сенате произошел скандал. На заседании подкомитета по вооруженным силам бывший военный Брайан Макгиннис выступил с резкой критикой операции против Ирана. Его пытались успокоить, но ветеран корпуса морской пехоты оказал сопротивление с криками "Никто не хочет воевать за Израиль".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.