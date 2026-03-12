12 марта, 11:45Политика
Иран разрешил танкерам под флагом Индии проходить через Ормузский пролив
Иран разрешил танкерам под флагом Индии проходить через Ормузский пролив, сообщают СМИ. Произошло это после переговоров между министрами иностранных дел двух стран. Транспорт из США, Европы и Израиля продолжает сталкиваться с ограничениями.
Между тем ночью возобновились ожесточенные обстрелы со всех сторон конфликта. В Бейруте при ударе израильского дрона по автомобилю погибли 8 человек. В том числе беженцы, которые спали на набережной в палатках. Иран ударил по нефтяному району Фуджейры и промышленной зоне Шарджи.
