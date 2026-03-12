Иран разрешил танкерам под флагом Индии проходить через Ормузский пролив, сообщают СМИ. Произошло это после переговоров между министрами иностранных дел двух стран. Транспорт из США, Европы и Израиля продолжает сталкиваться с ограничениями.

Между тем ночью возобновились ожесточенные обстрелы со всех сторон конфликта. В Бейруте при ударе израильского дрона по автомобилю погибли 8 человек. В том числе беженцы, которые спали на набережной в палатках. Иран ударил по нефтяному району Фуджейры и промышленной зоне Шарджи.

