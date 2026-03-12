Форма поиска по сайту

12 марта, 11:45

Политика

Иран разрешил танкерам под флагом Индии проходить через Ормузский пролив

Иран разрешил танкерам под флагом Индии проходить через Ормузский пролив, сообщают СМИ. Произошло это после переговоров между министрами иностранных дел двух стран. Транспорт из США, Европы и Израиля продолжает сталкиваться с ограничениями.

Между тем ночью возобновились ожесточенные обстрелы со всех сторон конфликта. В Бейруте при ударе израильского дрона по автомобилю погибли 8 человек. В том числе беженцы, которые спали на набережной в палатках. Иран ударил по нефтяному району Фуджейры и промышленной зоне Шарджи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежомвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

