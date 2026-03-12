Форма поиска по сайту

Новости

Новости

12 марта, 14:15

Экономика

Международное энергетическое агентство снизило прогноз переработки нефти

Около 30 танкеров направились в Красное море в обход Ормузского пролива

"Деньги 24": стоимость аренды квартир снизилась в Москве в начале 2026 года

"Деньги 24": страны – импортеры нефти договорились распечатать резервы топлива

Дмитриев сообщил, что многие страны начинают понимать ключевую роль нефти и газа из России

"Деньги 24. Финансовая грамотность": изменения в правилах рассрочки

Банковские вклады на несколько месяцев стали популярны среди россиян

В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет на приобретение жилья до 6 млн рублей

Россиянам напомнили о возможности досрочно погасить кредит без ограничений

Трамп заявил, что цены на нефть вскоре снизятся сильнее ожидаемого

Международное энергетическое агентство снизило прогноз по объемам переработки нефти в мире на фоне конфликта на Ближнем Востоке. На 2026 год показатель уменьшился на 800 тысяч баррелей в сутки, следует из отчета. Нефть уже поднималась до 100 долларов за баррель.

Сколько стоит бренд российской нефти Urals? Смогут ли нефтяные интервенции со стороны G7 стабилизировать ситуацию на рынке? Возможен ли вариант повторения газового кризиса в Европе образца 2022 года? И может ли нефть достичь 150–200 долларов за баррель?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Наталия ШкодаРоман Карлов

