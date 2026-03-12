Международное энергетическое агентство снизило прогноз переработки нефти

Международное энергетическое агентство снизило прогноз по объемам переработки нефти в мире на фоне конфликта на Ближнем Востоке. На 2026 год показатель уменьшился на 800 тысяч баррелей в сутки, следует из отчета. Нефть уже поднималась до 100 долларов за баррель.

Сколько стоит бренд российской нефти Urals? Смогут ли нефтяные интервенции со стороны G7 стабилизировать ситуацию на рынке? Возможен ли вариант повторения газового кризиса в Европе образца 2022 года? И может ли нефть достичь 150–200 долларов за баррель?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.