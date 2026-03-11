Форма поиска по сайту

11 марта, 13:30

Экономика

"Деньги 24": россияне увеличили вложения в фондовый рынок из-за снижения ставок по вкладам

Страны G7 поддержали использование стратегических нефтяных запасов

"Деньги 24": перекрытие Ормузского пролива привело к росту цен на нефть и газ

Собянин: выпуск препаратов для сердца и сосудов в Москве вырос почти на 80%

Эксперты предупредили москвичей о возможных ошибочных блокировках банковских карт

Беспроцентный автокредит в России могут признать незаконной прибылью

"Деньги 24": стоимость нефти может превысить 200 долларов из-за ближневосточного конфликта

"Деньги 24": россияне стали хранить деньги на ИИС

"Деньги 24": в России застройщики стали предлагать ипотеку по ставке в 0,1%

Собянин: оборот пищевой промышленности Москвы вырос на 12,3%

Россияне увеличили вложения в фондовый рынок из-за снижения процентных ставок по вкладам. Более 70% новых средств в прошлом году завели квалифицированные инвесторы.

В 2024 году таковыми считались те, кто имел 6 миллионов рублей на счетах. Сейчас порог повышен до 24 миллионов рублей либо нужно иметь профильное финансовое образование.

Рост активов эксперты связывают не с обязательным подорожанием акций, а с увеличением денежной массы в стране. Растут остатки и на банковских вкладах, и на брокерских счетах.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

