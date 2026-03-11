"Деньги 24": россияне увеличили вложения в фондовый рынок из-за снижения ставок по вкладам

Россияне увеличили вложения в фондовый рынок из-за снижения процентных ставок по вкладам. Более 70% новых средств в прошлом году завели квалифицированные инвесторы.

В 2024 году таковыми считались те, кто имел 6 миллионов рублей на счетах. Сейчас порог повышен до 24 миллионов рублей либо нужно иметь профильное финансовое образование.

Рост активов эксперты связывают не с обязательным подорожанием акций, а с увеличением денежной массы в стране. Растут остатки и на банковских вкладах, и на брокерских счетах.

Подробнее – в программе "Деньги 24".