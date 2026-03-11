"Деньги 24": перекрытие Ормузского пролива привело к росту цен на нефть и газ

Перекрытие Ормузского пролива лишило мировые сырьевые рынки значительной доли нефти и сжиженного природного газа. Это привело к резкому росту цен на энергоносители и перераспределению потоков нефти и газа. Танкеры теперь идут туда, где больше заплатят.

Возможности для серьезного наращивания добычи есть лишь у нескольких игроков. Среди них Саудовская Аравия и США. При этом американские производители в последние годы страдали от низких цен на нефть и высоких кредитных ставок. Не факт, что они рискнут нарастить добычу в условиях неопределенности.

