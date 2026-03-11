Форма поиска по сайту

11 марта, 11:30

Экономика

"Деньги 24": перекрытие Ормузского пролива привело к росту цен на нефть и газ

Собянин: выпуск препаратов для сердца и сосудов в Москве вырос почти на 80%

Эксперты предупредили москвичей о возможных ошибочных блокировках банковских карт

Беспроцентный автокредит в России могут признать незаконной прибылью

"Деньги 24": стоимость нефти может превысить 200 долларов из-за ближневосточного конфликта

"Деньги 24": россияне стали хранить деньги на ИИС

"Деньги 24": в России застройщики стали предлагать ипотеку по ставке в 0,1%

Собянин: оборот пищевой промышленности Москвы вырос на 12,3%

"Деньги 24": конфликт в Персидском заливе привел к росту цен на нефть и газ

Цены на квартиры вторичного рынка в Москве могут снизиться в апреле

Перекрытие Ормузского пролива лишило мировые сырьевые рынки значительной доли нефти и сжиженного природного газа. Это привело к резкому росту цен на энергоносители и перераспределению потоков нефти и газа. Танкеры теперь идут туда, где больше заплатят.

Возможности для серьезного наращивания добычи есть лишь у нескольких игроков. Среди них Саудовская Аравия и США. При этом американские производители в последние годы страдали от низких цен на нефть и высоких кредитных ставок. Не факт, что они рискнут нарастить добычу в условиях неопределенности.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

