Поступления в казну России от налога на доходы по вкладам выросли почти в 3 раза

Поступления в федеральный бюджет от налога на доходы по вкладам выросли почти втрое по сравнению с 2024 годом. В прошлом году собрали 320 миллиардов рублей против 111 миллиардов в 2024-м. На рост повлияли высокие ставки по депозитам и увеличение числа вкладчиков на фоне высокой ключевой ставки ЦБ.

В Минфине считают, что в 2026 году "депозитный" вклад в казну может превысить 500 миллиардов рублей. Налог уплачивается не с самого вклада, а с полученного дохода, если он превышает необлагаемый лимит. В 2024 и 2025 годах максимальная ключевая ставка доходила до 21% годовых, поэтому вкладчики платят НДФЛ с процентного дохода свыше 210 тысяч рублей.

