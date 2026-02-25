Москвичам посоветовали закрыть неиспользуемые кредитные карты

Москвичам советуют закрыть неиспользуемые кредитные карты. Эксперты предупреждают, что такие карточки могут стать скрытой угрозой для финансовой репутации. Они способны неожиданно испортить планы на крупный кредит.

Кредитная карта является удобным продуктом и своеобразным запасным кошельком. Ей можно воспользоваться при нехватке крупной суммы денег, например, для покупки тура или мебели, когда не хочется снимать средства со вклада. Долг по карте можно отдать в течение 2–3 месяцев.

