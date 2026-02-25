Форма поиска по сайту

Новости

25 февраля, 07:30

Экономика

Москвичам посоветовали закрыть неиспользуемые кредитные карты

Цифровой рубль станет доступен москвичам осенью 2026 года

Цифровой рубль станет доступен москвичам осенью 2026 года

"Деньги 24": цены на вторичное жилье и новостройки выросли в Москве

"Деньги 24": 60% россиян обеспокоены размером расходов на обеды и напитки в офисе

"Деньги 24": объем продаж кофеварок и кофемашин обновил рекорд в РФ в 2025 году

"Деньги 24": разница в стоимости новостроек и вторички в Москве перестала расти

"Деньги 24": ограничения для россиян из "черного списка" ЦБ могут смягчить

"Деньги 24": в Москве почти не осталось квартир, которые подпадают под льготную ипотеку

"Деньги 24": ЦБ предложил ограничить срок нахождения клиента в "черном списке"

В России предложили ограничить выдачу наличных денег в отделениях банков

Москвичам советуют закрыть неиспользуемые кредитные карты. Эксперты предупреждают, что такие карточки могут стать скрытой угрозой для финансовой репутации. Они способны неожиданно испортить планы на крупный кредит.

Кредитная карта является удобным продуктом и своеобразным запасным кошельком. Ей можно воспользоваться при нехватке крупной суммы денег, например, для покупки тура или мебели, когда не хочется снимать средства со вклада. Долг по карте можно отдать в течение 2–3 месяцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

экономикавидеоЕгор БедуляПолина БрабецЕвгений Беляков

