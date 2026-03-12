Многие страны начинают понимать ключевую роль нефти и газа из России для мира, заявил спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев по итогам переговоров с США. Речь шла об экономическом взаимодействии. Мировые энергетические рынки находятся в кризисе.

События вокруг Ирана вынудили руководство стран начать высвобождение стратегических запасов – это около 400 миллионов баррелей. Wall Street Journal подчеркивает, что это использование запасов крупнейшее в истории. В 2022 году объем высвобождения был более чем в два раза меньше.

