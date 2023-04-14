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14 апреля, 22:30

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Похолодание заметили в нескольких регионах России

Похолодание заметили в нескольких регионах России

Метель началась в Оренбургской области в апреле

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Похолодание заметили в нескольких регионах России. В Свердловской области выпал снег, в столичном регионе по ночам температура снова стремится к нулю. Сообщается, что в Самарской области возникло резкое похолодание – за один день температура с 18 градусов упала до 5.

Кроме того, в Башкирии и Ульяновске зафиксировали появление ураганного ветра. По данным синоптиков, порывы ветра будут достигать 25–27 метров в секунду.

Когда ждать весны с плюсовой температурой? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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