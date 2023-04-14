Москвичам рассказали о погоде 14 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В последний рабочий день недели, 14 апреля, в Москве прогнозируется переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем столбики термометров в столице будут показывать от 8 до 10 градусов, в Подмосковье – от 6 до 11 градусов.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.

В Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Он будет действовать до 12:00 14 апреля.

Ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей о ночных заморозках в пасхальные выходные, 15 и 16 апреля. По словам синоптика, температура в столичном регионе может опуститься до -3 градусов.

Вместе с тем Тишковец сообщил, что похолодание в столице будет недолгим, поскольку уже на следующей неделе ожидается потепление до 14–19 градусов.

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 14 апреля

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