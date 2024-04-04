Новости регионов: глава сельсовета устроил заплыв по затопленной улице на Алтае

Глава сельсовета на Алтае проплыл по затопленной улице под саундтрек из фильма "Пираты Карибского моря". Таким образом он попытался привлечь внимание коммунальщиков, которые, по его мнению, не слишком эффективно помогают жителям во время паводка.

Тем временем в Сочи отдыхающие выложили в Сеть кадры с "парящими" над морем кораблями. Такое редкое оптическое явление называют фата-моргана. В нижних отделах атмосферы из-за разницы температур образуются несколько слоев разной плотности, что создает эффект зеркала. Иллюзия парения сохраняется до тех пор, пока температура не выровняется.

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