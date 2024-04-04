В Оренбургской области ввели режим ЧС из-за паводка

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Режим чрезвычайной ситуации введен в Оренбургской области в связи с весенним паводком. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Денис Паслер.

Он отметил, что это позволит минимизировать возможный ущерб для жителей и объектов инфраструктуры.

По словам Паслера, все ресурсы должны быть сконцентрированы для организации аварийно-спасательных работ. Необходимо эвакуировать жителей из опасных территорий, обеспечить запасы топлива, продуктов и предметов первой необходимости, добавил он.

Губернатор отметил, что главы продолжают дежурство в населенных пунктах, готовят запасы грунта и других материалов для отсыпки и укрепления дорог, дамб. Они также обеспечивают работу пунктов временного размещения с обязательным питанием, водой, медицинской помощью и медикаментами. При необходимости людям оказывается психологическую поддержку.

Ранее департамент природопользования и охраны окружающей среды не выявил угрозы подтопления в Москве. Сотрудники ведомства провели 68 проверочных мероприятий на территории общей площадью более 772 тысяч квадратных метров.