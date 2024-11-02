Новости регионов: месячная норма снега выпала в Забайкалье и Бурятии

Месячная норма снега выпала в Забайкалье и Бурятии. Спецтехника не справляется с таким ударом стихии. Движение сильно осложнено. Автомобилисты не справляются с управлением и выезжают на обочину. Общественный транспорт застревает в снегу, из-за чего люди не могут добраться даже до работы.

В Адлере у эвакуатора на трассе внезапно отвалились два колеса. Инцидент попал на запись видеорегистратора. Эвакуатор в этот момент вез другой автомобиль. Колеса не задели проезжающие мимо машины.

В Нижневартовске спаниель в ошейнике уже семь дней ждет хозяина возле бизнес-центра. Собака сидит на крыльце и всматривается в лица прохожих. Сотрудники прозвали его Бубликом и рассказали о нем зоозащитникам. Сейчас они пытаются узнать что-нибудь о судьбе владельца.

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