Пассажиры спасли тонущий автобус в Кишиневе

В Кишиневе пассажиры спасли тонущий автобус. Рейсовый автобус начал уходить под воду, когда проезжал под мостом. Но все, кто находился в салоне, вытолкали его на безопасное место, после чего спасатели взяли машину на буксир. В столице Молдавии – настоящий потоп из-за сильных дождей. Больше всего пострадал центр Кишинева, где ливневая канализация не справляется с нагрузкой. Городские власти попросили граждан не выходить на улицу без острой необходимости.

В китайском Чунцине жители устроили настоящую акцию благодарности пожарным, которые спасли их город от огня. Весь август в регионе стояла аномальная жара и засуха. И вскоре начались сильнейшие пожары. С пламенем боролись более 5 тысяч человек – пожарные, полицейские и добровольцы. Когда все было потушено – люди собрались, чтобы проводить своих спасителей. Они приносили цветы и подарки, пытались закинуть в машины героев угощения. Колонна почти час следовала за пожарными, пройдя около трех километров. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.