31 января, 09:45

Происшествия

Новости регионов: ураган обрушился на провинцию Каньюэлас в Буэнос-Айресе

"Московский патруль": москвич задержан за кражу более 40 упаковок кофе из магазина

"Московский патруль": в Подмосковье задержаны подозреваемые в краже более 30 тонн топлива

"Московский патруль": в Москве задержан мужчина, до смерти избивший человека в метро

"Московский патруль": суд отправил под домашний арест администратора хостела в Балашихе

Новости регионов: авария произошла на линии электропередачи в Мурманске

Русскоговорящий турист устроил полуголый перформанс на рейсе Нячанг – Бангкок

Движение восстановлено на Дмитровском шоссе после ДТП

Крупный мебельный магазин загорелся в тайваньском городе Бейтун

Около 10 собак погибли от отравления в Москве и Подмосковье

Сильнейший ураган обрушился на провинцию Каньюэлас в Буэнос-Айресе. На кадрах, которые попали в Сеть видно, что ветер разогнался до такой силы, что перевернул парковые лавочки.

"Рыбалка на удаленке" появилась в Казахстане. Любителям зимнего клева предлагают выбросить ватные штаны и порыбачить, сидя на диване, управляя удочкой онлайн через специальное приложение. Рыбак на своем смартфоне выбирает место, подходящую удочку, а затем просто наблюдает за процессом. На месте роботизированная система делает заброс, подсекает рыбу и передает картинку. Есть также ассистент, который следит за работой оборудования. Правда, получить свой улов не получится, рыбу после вылова отправляют обратно в водоем. Пока порыбачить таким способом можно на озере под Алма-Атой. В будущем обещают добавить озеро Комо в Италии, океанское побережье в Мексике и другие популярные для рыбалки места.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияза рубежомвидеоПолина Брабец

