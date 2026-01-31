Новости регионов: ураган обрушился на провинцию Каньюэлас в Буэнос-Айресе

Сильнейший ураган обрушился на провинцию Каньюэлас в Буэнос-Айресе. На кадрах, которые попали в Сеть видно, что ветер разогнался до такой силы, что перевернул парковые лавочки.

"Рыбалка на удаленке" появилась в Казахстане. Любителям зимнего клева предлагают выбросить ватные штаны и порыбачить, сидя на диване, управляя удочкой онлайн через специальное приложение. Рыбак на своем смартфоне выбирает место, подходящую удочку, а затем просто наблюдает за процессом. На месте роботизированная система делает заброс, подсекает рыбу и передает картинку. Есть также ассистент, который следит за работой оборудования. Правда, получить свой улов не получится, рыбу после вылова отправляют обратно в водоем. Пока порыбачить таким способом можно на озере под Алма-Атой. В будущем обещают добавить озеро Комо в Италии, океанское побережье в Мексике и другие популярные для рыбалки места.

