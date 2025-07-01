01 июля, 16:16Происшествия
Мужчина приговорен к 6 годам колонии за незаконный оборот драгоценностей в Москве
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Мужчина по имени Сэм Гершон приговорен к 6 годам колонии общего режима в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
По данным ведомства, злоумышленник с соучастниками хранил драгоценные камни в помещении, которое они скрывали за вывеской ювелирного салона, расположенного на Брянской улице. В дальнейшем Гершон и его подельники планировали нелегально продавать в Сети изделия.
Однако полиция пресекла противоправную деятельность Гершона. Во время обыска было найдено и изъято 328 драгоценных камней: 84 бриллианта, 127 изумрудов, 6 рубинов и 111 сапфиров. Общая сумма изделий превышает 6,5 миллиона рублей.
В результате Гершона признали виновным по делу о незаконном обороте драгоценных камней в крупном размере, который организован группой лиц по предварительному сговору. Помимо срока, злоумышленнику назначили штраф в размере 500 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.
Ранее суд в Москве арестовал участников организованной группы, которые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. По версии СК, пятеро лиц нашли граждан, которые хотели выгодно купить золото и затем получить прибыль от его экспорта в ОАЭ.
Введя в заблуждение потерпевших, злоумышленники оформили на жертв договоры купли-продажи слитков, имитирующих драгоценный металл. После перевода получения от потерпевших свыше 3 миллионов долларов фигуранты дела передали им "слитки золота" без проведения проверки химического состава металла.
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества через покупку золота