Мужчина приговорен к 6 годам колонии за незаконный оборот драгоценностей в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина по имени Сэм Гершон приговорен к 6 годам колонии общего режима в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, злоумышленник с соучастниками хранил драгоценные камни в помещении, которое они скрывали за вывеской ювелирного салона, расположенного на Брянской улице. В дальнейшем Гершон и его подельники планировали нелегально продавать в Сети изделия.

Однако полиция пресекла противоправную деятельность Гершона. Во время обыска было найдено и изъято 328 драгоценных камней: 84 бриллианта, 127 изумрудов, 6 рубинов и 111 сапфиров. Общая сумма изделий превышает 6,5 миллиона рублей.

В результате Гершона признали виновным по делу о незаконном обороте драгоценных камней в крупном размере, который организован группой лиц по предварительному сговору. Помимо срока, злоумышленнику назначили штраф в размере 500 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее суд в Москве арестовал участников организованной группы, которые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. По версии СК, пятеро лиц нашли граждан, которые хотели выгодно купить золото и затем получить прибыль от его экспорта в ОАЭ.

Введя в заблуждение потерпевших, злоумышленники оформили на жертв договоры купли-продажи слитков, имитирующих драгоценный металл. После перевода получения от потерпевших свыше 3 миллионов долларов фигуранты дела передали им "слитки золота" без проведения проверки химического состава металла.