Новости рагионов: два человека погибли в ДТП на Московском шоссе в Ленинградской области

В Ленинградской области на Московском шоссе произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, водитель грузовика совершил наезд на стоящие на выделенной полосе автомобили "ПАЗ" и "Камаз", а также на находившихся рядом водителей, которые в этот момент меняли колеса.

В Забайкальском крае в Чите приставы задержали женщину-должницу, которая шесть часов отказывалась выходить из автомобиля вместе с трехмесячным ребенком. Для обеспечения безопасности младенца приставы разрешили родственникам долить бензин в машину и вызвали на место сотрудников опеки.

