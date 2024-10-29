Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября, 14:30

Происшествия

Новости регионов: полицейские спасли ребенка от напавших собак в Петербурге

Новости регионов: полицейские спасли ребенка от напавших собак в Петербурге

Новости регионов: два грузовых вагона с углем сошли с рельсов в Ленинградской области

Посетительница московского бара попала в больницу после 20 выпитых шотов

Новости регионов: два большегруза столкнулись на автодороге Москва – Челябинск

Новости регионов: на Сахалине взбиравшийся по отвесной скале медведь попал на видео

В Подмосковье сгорел китайский кроссовер Chery Tiggo

В Красногорске устанавливают детали конфликта со стрельбой

Автомобиль перевернулся на севере Москвы

Бытовки загорелись на стройплощадке в Москве

ФСБ показала видео пресечения попытки нарушения границы в Брянской области

В Петербурге полицейские помогли ребенку отбиться от напавших на него собак. Мальчик сам позвонил правоохранителям и рассказал, что в Приморском районе на него набросились два алабая, сообщили в МВД. На помощь ребенку отправились пять сотрудников. Они нашли мальчика в канаве и отогнали животных. У него – множество ран от укусов на лице и теле. Правоохранители передали пострадавшего медикам.

Тем временем Михаила Пичугина, который более двух месяцев дрейфовал на лодке в Охотском море, выписали из больницы в Магадане. Теперь мужчина вернется домой в Улан-Удэ, где продолжит реабилитацию. В Минздраве Магаданской области сообщили, что состояние Пичугина – стабильное, поэтому он может лететь на самолете.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияживотныерегионывидеоАлина ГилеваРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика