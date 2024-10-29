Новости регионов: полицейские спасли ребенка от напавших собак в Петербурге

В Петербурге полицейские помогли ребенку отбиться от напавших на него собак. Мальчик сам позвонил правоохранителям и рассказал, что в Приморском районе на него набросились два алабая, сообщили в МВД. На помощь ребенку отправились пять сотрудников. Они нашли мальчика в канаве и отогнали животных. У него – множество ран от укусов на лице и теле. Правоохранители передали пострадавшего медикам.

Тем временем Михаила Пичугина, который более двух месяцев дрейфовал на лодке в Охотском море, выписали из больницы в Магадане. Теперь мужчина вернется домой в Улан-Удэ, где продолжит реабилитацию. В Минздраве Магаданской области сообщили, что состояние Пичугина – стабильное, поэтому он может лететь на самолете.

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