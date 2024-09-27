ФСБ РФ задержала подозреваемых в легализации мигрантов по поддельным паспортам Украины

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ФСБ совместно со Следственным комитетом России задержала девятерых организаторов преступной группы, помогавших получать гражданство РФ уроженцам Центральной Азии по поддельным паспортам Украины, сообщает ТАСС.

По данным спецслужб, соучастники находили граждан Таджикистана и Узбекистана, желавших получить российское гражданство. За денежное вознаграждение в размере от 150 до 350 тысяч рублей они изготавливали подложные пластиковые паспорта, подтверждающие гражданство Украины, и фиктивные справки о имевшейся регистрации на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

Это позволяло иностранным гражданам получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Выяснилось, что преступная группа действовала с 2023 года.

С лицами, незаконно получившими российские паспорта, также проводятся следственные действия. Решается вопрос о лишении их гражданства и дальнейшей депортации.

С начала 2024 года МВД отменило более 43 тысяч патентов иностранных граждан, которые не уведомили о своей работе в установленный срок. По сравнению с предыдущим годом количество аннулированных патентов увеличилось в три раза. Такой показатель был достигнут из-за изменения в Федеральном законе "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", который вступил в силу с 7 января текущего года.

Теперь иностранные граждане должны в течение двух месяцев после получения патента сообщить о начале трудовой деятельности в орган МВД России. Трудовые мигранты могут подать уведомление по почте, через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) или в филиал ФГУП "ПВС" МВД России.