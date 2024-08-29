Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 августа, 11:15

Происшествия

Мать троих детей Дурова подала иск в суд в Швейцарии

Мать троих детей Дурова подала иск в суд в Швейцарии

Павлу Дурову запретили покидать Францию

Павла Дурова освободили из-под стражи и взяли под судебный надзор

Павлу Дурову предъявлены обвинения по делу Telegram

Мусор загорелся на крыше дома в районе Лианозово

Два грузовика столкнулись на МСД

Обвинения Павлу Дурову могут быть предъявлены в ближайшее время

"Безопасный город": мужчина сломал шлагбаум и повредил шесть авто в Савеловском районе

"Безопасный город": подросток надышался газом по примеру блогера Mellstroy и умер

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 августа

Основатель Telegram Павел Дуров находится под судебным надзором, не имеет права покидать Францию и должен отмечаться дважды в неделю из-за многочисленных обвинений, которые предъявили ему в прокуратуре Парижа. Однако это не единственное его судебное разбирательство: Ирина Болгар, которая называет себя матерью троих детей Дурова, подала на предпринимателя иск в швейцарский суд.

Болгар обвинила Дурова в применении физического насилия в отношении младшего сына. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаЕлена Любимова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика