Мать троих детей Дурова подала иск в суд в Швейцарии

Основатель Telegram Павел Дуров находится под судебным надзором, не имеет права покидать Францию и должен отмечаться дважды в неделю из-за многочисленных обвинений, которые предъявили ему в прокуратуре Парижа. Однако это не единственное его судебное разбирательство: Ирина Болгар, которая называет себя матерью троих детей Дурова, подала на предпринимателя иск в швейцарский суд.

Болгар обвинила Дурова в применении физического насилия в отношении младшего сына. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

