29 июля, 17:15Происшествия
Рабочих выводили из горящей новостройки на севере Москвы в два этапа
Рабочих выводили из горящей новостройки на севере Москвы в два этапа. Подробности операции по спасению сообщили в МЧС.
Пожар произошел на Большой Академической улице. Спасатели ликвидировали открытый огонь, но дым пошел наверх, где работали строители. В итоге сначала вывели 19 человек, а затем еще шесть, они находились выше. Всего спасли 32 человека. По уточненным данным, двоим потребовалась медицинская помощь.
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