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29 июля, 17:15

Происшествия

Рабочих выводили из горящей новостройки на севере Москвы в два этапа

Рабочих выводили из горящей новостройки на севере Москвы в два этапа

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Рабочих выводили из горящей новостройки на севере Москвы в два этапа. Подробности операции по спасению сообщили в МЧС.

Пожар произошел на Большой Академической улице. Спасатели ликвидировали открытый огонь, но дым пошел наверх, где работали строители. В итоге сначала вывели 19 человек, а затем еще шесть, они находились выше. Всего спасли 32 человека. По уточненным данным, двоим потребовалась медицинская помощь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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