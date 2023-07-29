Новости часа: два человека ранены при обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Два человека ранены при обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.

Проверки систем оповещения прошли в нескольких районах Ростовской области, сообщили в администрации области.

Шквалистый ветер повалил в Казани несколько деревьев, повредил крыши. Об этом заявили власти города.