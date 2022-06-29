Летевший из Москвы в Орск самолет вернулся в Шереметьево

Самолет, летевший из Москвы в Орск, вернулся в Шереметьево, лайнер сел штатно. Как сообщалось ранее, у самолета сработал датчик неисправности крыла. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт. На борту находились 109 человек.

Превышения вредных веществ в воздухе после пожара на Каширке не выявили. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре. Ранее сообщалось, что расследованием этого дела уже занялись в прокуратуре. Сегодня на юге Москвы горели две тысячи "квадратов". Началось все с мусора на открытой площадке, а закончилось – металлическими ангарами.

Полиция разыскивает тех, кто устроил стрельбу на северо-западе Москвы. Ранее в телеграм-каналах появилось видео, на котором несколько молодых людей по очереди берут оружие, похожее на автомат, и стреляют в воздух. Вместе с ними еще была девушка. Полицейские устанавливают их личности. Инцидент произошел в Туркменском проезде в Строгине. В результате никто не пострадал, а стрелявшие скрылись на машине.

Тысячи новых иномарок простаивают на складах в Подмосковье. Спрос на машины резко упал, а цены выросли. Дилеры закупали эти автомобили еще по старому курсу и теперь не торопятся снижать стоимость, чтобы не оказаться в "минусе". Что дальше будет с отечественным авторынком?

В Сочи сейчас слишком много людей. Кадры сняты на пляже Сириус в Олимпийской деревне. Отдыхающие там занимают буквально каждый сантиметр. Наверное, чтобы заполучить удобное место поближе к морю, надо приходить очень рано. А зонтики и шезлонги в таких условиях лучше занимать с вечера. По данным туроператоров, Сочи в этом году стал самым популярным курортом в стране.

Примерно такое же столпотворение сейчас в аэропорту Сочи. Туристы рассказывают, что персонал явно не справляется с таким большим потоком пассажиров. Но людей не пугают очереди и цены.



Серьезная авария произошла на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Хамовнический Вал – там столкнулись две машины. Информация появилась в телеграм-канале столичного Дептранса. После столкновения автомобили отбросило в разные стороны. В результате обе машины были сильно повреждены, а одну из них с места ДТП пришлось эвакуировать. Информации о пострадавших не было.

Жара временно больше не мучает москвичей. В столице вполне комфортная погода. Сейчас в городе около 23 градусов. Но вечером, конечно, будет попрохладнее, а вот ночью температура может опуститься до 12 – 15 градусов тепла. Однако уже к выходным жара вернется – в воскресенье снова будет около 30.

Жители Малого Кисловского переулка устали от искусства. Все дело в том, что под их окнами ежедневно прогуливаются толпы абитуриентов. Поток желающих попасть в ГИТИС не иссякает. Все потому, что входить в здание будущим актерам запрещают – они и сидят весь день возле вуза.

Две женщины похитили мягкие игрушки с мемориала детям-узникам фашистских концлагерей. Инцидент произошел в Усть-Лабинске, это Краснодарский край. Видео попало в сеть. На кадрах видно, как женщины не спеша собирают мягкие игрушки в пакеты, а затем уходят. Как говорят местные жители, игрушки оставили люди 22 июня в День памяти и скорби о погибших в Великой Отечественной войне. Поиски женщин ведут под контролем главы местного ОМВД, сообщили в пресс-службе райотделения. Оценку их действиям дадут только после рассмотрения материала.

Сильнейшие ливни обрушились на Индию. В некоторых штатах улицы полностью затопило – воды там буквально по колено. СМИ сообщают, что есть и погибшие. Местные власти призывают людей следовать рекомендациям по борьбе со стихийными бедствиями и как можно реже выходить на улицу в плохую погоду. Но, к сожалению, по прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки дожди и грозы там не прекратятся.

В столичных супермаркетах появляются антисанкционные новинки. Покупатели уже заметили новую колу, а еще чипсы, похожие на популярные Lays. И многих, конечно, волнует вопрос: увидим ли мы еще на прилавках хорошо знакомые нам названия или же пора привыкать к продукции импортозамещения?

Страны – члены НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию в состав Альянса. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг. Накануне было достигнуто соглашение с президентами Турции, Финляндии и премьером Швеции. При этом Альянс хочет сохранить каналы связи с Россией, но больше не считает Москву своим партнером. Об этом говорится в новой стратегической концепции НАТО. Согласно документу, альянс не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России, но усиливает свои возможности для ее сдерживания. При этом сближение Китая и России противоречит интересам НАТО, как и политика самого Китая.

В этом году в Москве должны закончить строительство сразу двух грандиозных спортивных объектов: академии спорта "Динамо" и спорткомплекса в Лужниках. Как они будут выглядеть, какими видами спорта там можно будет заниматься, и что за ноу-хау воплотят в жизнь строители?

За выброс мусора из машин нарушителям придется заплатить до 200 тысяч рублей. Закон о штрафах в окончательном чтении приняла Госдума. Ответственность предусмотрена административная. От 10 до 15 тысяч рублей для граждан, от 20 до 30 тысяч – для должностных лиц. Юридическим придется заплатить от 30 до 50. За повторное нарушение штраф могут выписать в двойном размере, да еще и с конфискацией машины. Если нарушителя засекла камера, сумма фиксированная – 10 тысяч. Для грузового транспорта штрафная сетка существенно выше.

Страны "Большой семерки" решили ввести запрет на импорт драгметалла из России. По мнению некоторых экспертов, это решение, конечно, может привести к росту цен. А могут ли такие санкции повлиять на инвестиции россиян? И стоит ли сейчас вкладываться в монеты и золотые слитки?

Серьезный пожар потушили в центре Парижа, в элитном округе города. По информации местных СМИ, всего в нем пострадали 13 человек. Сообщается, что возгорание произошло на первом этаже здания, и спасателям пришлось эвакуировать оттуда людей при помощи выдвижных лестниц. В причинах пожара пока что разбираются специалисты.

В Нидерландах протестующие фермеры атаковали машину полиции и пытались прорваться к дому министра природы. Толпа хотела оттащить полицейскую машину, чтобы проехать по улице на тракторе. Кроме того, вооруженные деревянными молотками фермеры, атаковали проезжающие мимо полицейские микроавтобусы и пинали их ногами. По данным местных СМИ, ситуация была настолько опасной, что полицейские не смогли сразу вмешаться. Голландские фермеры выступают против введения жестких ограничении на выбросы азота. Эти меры приведут к закрытию многих предприятий в стране.

Модернизация Московского НПЗ постепенно подходит к концу – уже стартовал ее заключительный этап. Когда все работы будут закончены, это предприятие превратится в самый чистый и современный нефтеперерабатывающий завод в России. На берегу Москвы-реки даже построили специальный причал, чтобы доставлять на МНПЗ все необходимое оборудование.

Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 16,22% – Минэкономразвития.

В парке "Ходынское поле" открыли два бесплатных теннисных корта.

Возле станции БКЛ "Текстильщики" построят перехватывающую парковку.