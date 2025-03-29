Российские туристы застряли в Мьянме после разрушительного землетрясения

Почти две тысячи российских туристов могут находиться в Бангкоке, где произошло землетрясение. В Мьянме, где был эпицентр, ситуация сложнее – туристы застряли из-за закрытия международных аэропортов.

Очевидцы описывают момент землетрясения: люди в панике выбегали на улицы, в отелях расплескивалась вода из бассейнов, в зданиях появились трещины. Несмотря на происшествие, многие туристы продолжают свои запланированные поездки.

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