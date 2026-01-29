Форма поиска по сайту

29 января, 07:15

Происшествия

Жительнице Краснодара грозит ампутация ног после процедуры липосакции

Жительнице Краснодара грозит ампутация ног после стандартной процедуры по липосакции бедер. Вместо желаемого преображения она получила тяжелые осложнения.

Вскоре после операции стало ясно, что она прошла неудачно: ягодицы деформировались, появились уплотнения и боль. В клинике предложили компенсацию в размере 300 тысяч рублей на лечение в другом медучреждении. За это пациентка подписала отказ от претензий. Однако за исправление последствий врачи так и не взялись.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

