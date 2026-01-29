29 января, 07:15Происшествия
Жительнице Краснодара грозит ампутация ног после процедуры липосакции
Жительнице Краснодара грозит ампутация ног после стандартной процедуры по липосакции бедер. Вместо желаемого преображения она получила тяжелые осложнения.
Вскоре после операции стало ясно, что она прошла неудачно: ягодицы деформировались, появились уплотнения и боль. В клинике предложили компенсацию в размере 300 тысяч рублей на лечение в другом медучреждении. За это пациентка подписала отказ от претензий. Однако за исправление последствий врачи так и не взялись.
